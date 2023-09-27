Леонардо ДиКаприо познакомил очередную подружку с мамой

Роман знаменитого голливудского актера Леонардо ДиКаприо и итальянской супермодели Виттории Черетти вышел на новый уровень: лауреат премии “Оскар” познакомил свою новую подружку с мамой, и в его окружении утверждают, что “все очень серьезно”.