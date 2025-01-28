Такси летят к катастрофе — «АвтоВАЗу» пора заняться делом

РР

Русский Россиянин

Какое такси, диверсанты сидят в центробанке в виде наибулиной, полная анархия в ценообразовании, своего ничего не производим, молодёж ничему не обучаем, тунеядцы дармоеды в правительстве, которые не занимались 25 лет ничем, кроме как откатами отмыванием своих средств ко всему этому и привела. Всё китайское, начиная от шурупов. Одни слова, об импортозамещении, которое оказывается на деле фейком. 25 лет диверсии против своего народа, со стороны депутатов, правительства и президента, даёт свои всходы, что в экономике что в армии, сюжет один, краски Малевича, приплыли. Думали что и дальше будут продавать на запад ресурсы, пользуясь их товарами, грабя страну и выводя всё в афшоры живя на проценты от вложенных денег в иностранные банки. Вот оно достижение за 25лет страны. Только ни кому не говорите, это секрет, в целом экономика растет 😁👍