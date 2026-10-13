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Аргументы недели

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«Ценный специалист» с двухкилограммовым «багажом»: как в Петербурге задержали мигранта-закладчика

«Ценный специалист» с двухкилограммовым «багажом»: как в Петербурге задержали мигранта-закладчика

Очередной случай задержания наркокурьера в Северной столице на этот раз приобрел особую ироничность. На проспекте Ударников сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области задержали 28-летнего выходца из Средней Азии, который, судя по всему, решил разнообразить свою трудовую биографию.

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