Эксперт Коротченко счел вбросом сообщения о передаче Сербией МиГ-29 Украине

Предположения политических противников сербского президента Александра Вучича о возможной передаче 14 истребителей МиГ-29 во Францию с целью их реэкспорта на Украину направлены на ухудшение отношений между Москвой и Белградом.
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