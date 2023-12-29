Ещё полгода назад представитель американской военной мощи, офицер генерального штаба представительства НАТО в Европе в обсуждениях с западными журналистами предупреждал своих представителей из Вашингтона о том, что совершается большая ошибка по предоставлению стране «незалежной» весьма дорогостоящих зенитно-ракетных систем «Patriot».