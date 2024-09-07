Денис Майданов спел на Дне Горно-Алтайска

В столице Республики Алтай 7 сентября выступают и другие артисты Денис Майданов выступил на патриотическом марафоне в Горно-Алтайске во время празднования Дня города, сообщает канал "Республика Алтай в Telegram".
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