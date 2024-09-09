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Генерал Алаудинов рассказал, как может пройти финальная часть СВО

Генерал Алаудинов рассказал, как может пройти финальная часть СВО

Командир спецназа "Ахмат" думает, что уничтожение оставшихся ресурсов ВСУ будет заключительной частью спецоперацииКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС отметил, что у ВСУ осталось до четырёх бригад.

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