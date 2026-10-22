Первое впечатление от некоторых вещей невозможно перепутать ни с чем. Вот берёшь в руки такое ружьё — и мгновенно понимаешь, что это не очередной современный инструмент, а настоящий привет из прошлого.
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