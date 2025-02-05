Косиняк-Камыш: Польша не собирается отправлять войска на Украину

Польше не собирается отправлять свои войска на Украину, о которых ранее просил украинский политик Владимир Зеленский, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Politico.
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