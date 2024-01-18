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«Херои» спасаются драпом и копят силы для битвы за Харьков

«Херои» спасаются драпом и копят силы для битвы за Харьков

По ту сторону фронта ожидают еще нескольких наступлений вроде Авдеевского, но все они будут вспомогательными Штурмовым отрядам российской группировки «Центр» удалось продвинуться в районе села Макеевка (ЛНР) через одноименную балку.

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Игорь Петров
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