Казахстан хочет научиться у Италии делать макароны

Казахстанская и итальянская компании подписали меморандум о сотрудничестве, результатом которого должен стать обмен опытом, а в последующем и развитие переработки в Казахстане, в том числе производство макарон.
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