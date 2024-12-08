БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сенсационный отчёт о расследовании Палаты представителей США подтверждает, что почти всё, что альтернативные СМИ говорили о происхождении COVID, карантине, масках, вакцинах и чрезмерном вмешательстве правительства, было ПРАВДОЙ

Сенсационный отчёт о расследовании Палаты представителей США подтверждает, что почти всё, что альтернативные СМИ говорили о происхождении COVID, карантине, масках, вакцинах и чрезмерном вмешательстве правительства, было ПРАВДОЙ

Итак, спустя четыре года после того, как кошмар пандемии COVID обрушился на Америку из-за кучки тиранов от псевдонауки и жаждущих власти сторонников вакцинации, Палата представителей США только что опубликовала разоблачительный подробный отчёт о расследовании, который показывает, что независимые СМИ всё это время были правы.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
А наша бездарная власть подыграла этим мерзавцам и дала хорошо заработать своим жуликам и ворам!
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12 час.
Сергей Мышак
Как может одна особь из упряжки уйти с маршрута? Просветите? 😊
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10 час.

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