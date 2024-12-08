Итак, спустя четыре года после того, как кошмар пандемии COVID обрушился на Америку из-за кучки тиранов от псевдонауки и жаждущих власти сторонников вакцинации, Палата представителей США только что опубликовала разоблачительный подробный отчёт о расследовании, который показывает, что независимые СМИ всё это время были правы.