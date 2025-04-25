Doom: The Dark Ages отправит игроков сражаться с безумными врагами в лавкрафтианском измерении — первый геймплей в Космическом царстве

Руководитель разработки Doom: The Dark Ages Хьюго Мартин (Hugo Martin) в официальном блоге PlayStation представил один из миров, которые предстоит посетить Палачу Рока в амбициозном шутере от id Software.
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