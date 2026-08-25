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Толчинский о прошлом сезоне: «На адаптацию ушло много времени. Благодарен, что мне все равно давали шансы, терпели, разговаривали. Потихоньку получилось найти игру»

Нападающий « Металлурга » Сергей Толчинский поделился мнением о прошлом сезоне. Он набрал 38 (16+22) очков за 60 игр в регулярке, а также 3+6 за 15 матчей в плей-офф.

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