Звезда "Холопа" Бикович потерял роль в сериале HBO "Белый лотос" из-за давления Украины

Актёр Милош Бикович ответил на новости о том, что не сможет сниматься в американском сериалеРусско-сербский актёр Милош Бикович потерял роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос" от американского телеканала HBO.
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