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Старший сын Максима Виторгана опубликовал фото с братом Платоном — сыном Ксении Собчак

Старший сын Максима Виторгана опубликовал фото с братом Платоном — сыном Ксении Собчак

Старший сын Максима Виторгана, 25-летний Даниил, опубликовал серию совместных фото с девятилетним братом Платоном, который родился в браке его отца с журналисткой Ксенией Собчак.

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