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Новости Блогеров

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Подписчики не оценили "новый нос" Юли Гаврилиной

Подписчики не оценили "новый нос" Юли Гаврилиной! Блогерша поделилась новыми фоточками своего носа после ринопластики, но аудитория утверждает что ничего не поменялось, и незачем было вообще это делать.

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