Подписчики не оценили "новый нос" Юли Гаврилиной! Блогерша поделилась новыми фоточками своего носа после ринопластики, но аудитория утверждает что ничего не поменялось, и незачем было вообще это делать.
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Подписчики не оценили "новый нос" Юли Гаврилиной! Блогерша поделилась новыми фоточками своего носа после ринопластики, но аудитория утверждает что ничего не поменялось, и незачем было вообще это делать.