Рейтинг самых злых знаков Зодиака

Какой знак Зодиака является самым подлым, а от какого вообще предательства ждать не стоит? Рейтинг самых подлых и лживых знаков зодиакального круга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какой подлости мо...
- Какой подлости мо...
- Какой подлости мо...
Вполне похоже)))
Абсолютная чушь и перевёртыш.
бред