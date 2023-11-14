В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии

В Москве в одном из общежитий на улице Дубнинской двое мужчин до смерти избили 58-летнего знакомого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
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