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Царьград

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Цыганский табор под Тюменью сгорел дотла. Что произошло?

Цыганский табор под Тюменью сгорел дотла. Что произошло?

В посёлке Славянском на Салаирском тракте под Тюменью произошёл крупный пожар. За несколько часов огонь охватил территорию местного цыганского поселения, уничтожив, по последним данным, 12 домов и автомобиль.

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