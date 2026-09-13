Актуальная информация об обстановке на линии фронта 13 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 11:04 Добровольцы отряда БАРС-11 группировки войск «Днепр» организовали круглосуточную защиту позиций от БПЛА ВСУ Мобильные огневые группы и пункты воздушного наблюдения оснащены автоматическим оружием, охотничьими ружьями с оптикой и приборами ночного видения.
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