RTX 5080, чтобы поиграть в 1440p. Авторы 007 First Light опубликовали требования при активации трассировки пути

Минимум нужна RTX 5070 Разработчики игры 007 First Light выпустили ранее обещанное обновление, которое, кроме прочего, приносит игре поддержку трассировки пути и DLSS 4.
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