Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    Гы... на 360 или на 180?"Роковой поединок...
  • Владимир
    когда уже закроют эту лавочку?В ПФР сообщили ва...
  • Александр
    Удивляюсь способности работников ПФР  создать шумиху о якобы громадных расходах на дополнительные выплаты, которые по...Важную доплату в ...

Военнослужащие на Сахалине для юнармейцев и участников военно-патриотических клубов провели урок мужества под названием «Есть такая профессия Родину защищать»

Военнослужащие на Сахалине для юнармейцев и участников военно-патриотических клубов провели урок мужества под названием «Есть такая профессия Родину защищать»

В заключение военнослужащие армейского корпуса ВВО рассказали старшеклассникам о военной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и современных образцах вооружения и военной техники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх