Орловский крахмальный завод признал падение спроса на продукцию

В Орловской области Звягинский крахмальный завод заявил о падении спроса на свою продукцию. У предприятия возникли проблемы с реализацией обойного клея, и, как следствие, произошло снижение финансовых показателей.
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