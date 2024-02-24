Макрон призвал успокоиться штурмующих сельхозвыставку фермеров

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон призвал успокоиться аграриев, которые штурмуют международную сельскохозяйственную выставку в Париже, узнав о прибытии туда главы государства, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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