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Макрон призвал успокоиться штурмующих сельхозвыставку фермеров

Макрон призвал успокоиться штурмующих сельхозвыставку фермеров

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон призвал успокоиться аграриев, которые штурмуют международную сельскохозяйственную выставку в Париже, узнав о прибытии туда главы государства, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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