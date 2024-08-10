В трёх областях России ввели режим контртеррористической операции

С 9 августа в трёх приграничных областях России введён режим контртеррористической операции (КТО). Он действует в Брянской, Курской и Белгородской областях в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.
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