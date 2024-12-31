Пожарные обеспечат безопасность на Новый год Во всех районах области во время новогодних праздников повышенное внимание будет уделяться пожарной безопасности.
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Пожарные обеспечат безопасность на Новый год Во всех районах области во время новогодних праздников повышенное внимание будет уделяться пожарной безопасности.