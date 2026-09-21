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Всего 16 человек. Кто не из "Единой России" проходит в Госдуму по одномандатным округам

Всего 16 человек. Кто не из "Единой России" проходит в Госдуму по одномандатным округам

Остальные 209 мандатов уверенно забрали "единоросы" Всего 16 кандидатов, которые выдвигались не от партии "Единая Россия", смогли одержать победу на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам.

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