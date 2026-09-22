В Казахстане уволили полицейских, поднявших туриста на руки

Дисциплинарная комиссия МВД Казахстана признала поведение двух сотрудниц туристической полиции, которых иностранный турист поднял на руки на видео, нарушением служебной этики и расторгла с ними трудовые договоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уже не секрет. Ми...
- Запад придумал оч...
- Товаровед из Моги...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым