IT-эксперт Геллер: алгоритмы соцсетей могут использовать микрофон для слежки

IT-эксперт Артем Геллер рассказал, как работают алгоритмы социальных сетей. Они анализируют поведение пользователей и предлагают контент, который может соответствовать их эмоциональному состоянию или жизненным событиям, пояснил он в беседе с Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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