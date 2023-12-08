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Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Политнавигатор Россия обошла санкции, наладив параллельный импорт, а ее нефть продолжает спокойно продаваться за границу, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, лишив ее возможности воевать.

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Комментарии
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В В
Тьфу, погань! Этого глупого шахматиста скоро паралич разобьёт от желчи.
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1 час.
Лидия Курзаева
Как же этот бывший  шахматист Каспаров ненавидит Россию. На фото не человек, а демон.  Вот как злоба  и зависть к чужому успеху может преобразовать человека.
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1 час.
Игорь Человек
Напомню нам жителям РФ то, что недавно вся наша власть говорила Россиянм, что мы постоянно работаем с западными &quot;партнёрами,&quot; А реально они всегда были  врагами!   Вот из за таких тактических ошибок у нас в РФ и проблеммы!  В РФ опять стали принимать обратно всю позороно бежавшую псевдокультурную шваль, и допускать её как и прежде до гос. кормушки!   Это значит ждуны тихушники  тащат своих опять на тёплые места  и нечего не боятся!  Так, что этот гающий за забором РФ каспаров это незначащая погрешность!
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52 мин.

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