Политнавигатор Россия обошла санкции, наладив параллельный импорт, а ее нефть продолжает спокойно продаваться за границу, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, лишив ее возможности воевать.
Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире
Комментарии
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В В
Тьфу, погань! Этого глупого шахматиста скоро паралич разобьёт от желчи.
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1 час.
Лидия Курзаева
Как же этот бывший шахматист Каспаров ненавидит Россию. На фото не человек, а демон. Вот как злоба и зависть к чужому успеху может преобразовать человека.
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1 час.
Игорь Человек
Напомню нам жителям РФ то, что недавно вся наша власть говорила Россиянм, что мы постоянно работаем с западными "партнёрами," А реально они всегда были врагами! Вот из за таких тактических ошибок у нас в РФ и проблеммы! В РФ опять стали принимать обратно всю позороно бежавшую псевдокультурную шваль, и допускать её как и прежде до гос. кормушки! Это значит ждуны тихушники тащат своих опять на тёплые места и нечего не боятся! Так, что этот гающий за забором РФ каспаров это незначащая погрешность!
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52 мин.
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