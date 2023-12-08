Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Игорь Человек

Напомню нам жителям РФ то, что недавно вся наша власть говорила Россиянм, что мы постоянно работаем с западными "партнёрами," А реально они всегда были врагами! Вот из за таких тактических ошибок у нас в РФ и проблеммы! В РФ опять стали принимать обратно всю позороно бежавшую псевдокультурную шваль, и допускать её как и прежде до гос. кормушки! Это значит ждуны тихушники тащат своих опять на тёплые места и нечего не боятся! Так, что этот гающий за забором РФ каспаров это незначащая погрешность!