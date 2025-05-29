Овчинский: началось строительство дома по реновации в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе на севере Москвы началось строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации, общая площадь которого превысит 26 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.