Гигантский град в форме кораллов выпал в Новосибирской области

Как рассказали жители Баганского района, такого природного явления они ещё не видели.В Новосибирской области в понедельник, 19 августа, жители Баганского района после буйства стихии нашли на улицах огромные градины в форме кораллов.
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