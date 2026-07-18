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Аргументы и Факты

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Кардиолог Залетова назвала продукты для поддержки здоровья сердца

Кардиолог Залетова назвала продукты для поддержки здоровья сердца

Лук, овсянка, бобовые, оливковое масло и жирная рыба помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, рассказала «Москве 24» заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

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