Кардиолог Залетова назвала продукты для поддержки здоровья сердца

Лук, овсянка, бобовые, оливковое масло и жирная рыба помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, рассказала «Москве 24» заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.
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