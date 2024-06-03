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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Ферстаппен может пропустить сезон-2026, меня это вовсе не удивит»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл посчитал реалистичным вариант с уходом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из «Формулы-1» на один сезон.

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