📊 Как работает Счётная палата Крыма в условиях режима ЧС? Счётная палата Крыма меняет план работы и уходит от контрольных мероприятий в сторону аналитики в условиях режима ЧС.
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