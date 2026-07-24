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Журнал «Профиль»

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ВС РФ нанесли удар по выставке украинских и иностранных БПЛА под Киевом

Минобороны РФ в пятницу, 24 июля 2026 года, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объекту под Киевом, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов.

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