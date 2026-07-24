ВС РФ нанесли удар по выставке украинских и иностранных БПЛА под Киевом

Минобороны РФ в пятницу, 24 июля 2026 года, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объекту под Киевом, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии