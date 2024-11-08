ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. В самом суровом городе России проходит суровый форум с суровым названием - Русский экономический форум сам собой несколько сменил свою повестку с учетом новой реальности.
Посыпалась либералочка
Комментарии
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М
Мария
Орбан будет теперь заместителем Трампа по Европе. Грядёт смена элит в Европке. Либералы, педрусы будут зачищены. В стане ЛБГТ полное уныние. Там же у них все 100% мэров, губернаторов в этой секте.
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6 час.
Александр Конкин
Эткуда этот бред, какая ситуация меняется? При Трампе более всего было введено санкций..! Автор, проспись и не смеши!
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5 час.
ОБ
Ольга Блинова
Британская The Independent явно намекает на совершенное недавно в Америке убийство. А кого убили то?
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26 мин.
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