Посыпалась либералочка

М Мария Орбан будет теперь заместителем Трампа по Европе. Грядёт смена элит в Европке. Либералы, педрусы будут зачищены. В стане ЛБГТ полное уныние. Там же у них все 100% мэров, губернаторов в этой секте.

Александр Конкин Эткуда этот бред, какая ситуация меняется? При Трампе более всего было введено санкций..! Автор, проспись и не смеши!