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Трамп: Украина не должна была наносить удары по НПЗ в России

Трамп: Украина не должна была наносить удары по НПЗ в России

Украина не должна была наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. С таким заявлением 10 октября выступил президент США Дональд Трамп.

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