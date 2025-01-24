СКА упустил победу над «Динамо» – с 3:0 на 3:5. Ротенберг уже выбирает другого вратаря

Неужели виноват Заврагин? СКА проиграл московскому «Динамо» (3:5). Такой исход матча сразу не прогнозировался: игроки СКА с первых минут прессинговали и нагружали ворота Максима Моторыгина (счет по броскам 22-7 в первом периоде).