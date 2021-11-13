Мир постамериканской эпохи. Ростислав Ищенко

Владимир Щербина

Всё детально разложено, возражений нет. Поправочка: никаких как таковых "законов политики" не существует. Всё, что происходит - это работа Законов Диалектики. То, что мы наблюдаем на Западе - прям таки классическое проявление энтропии. Ужасная вещь доложу я вам: мало того, что обратного хода не имеет, так ещё и любые меры её остановить только ускоряют её процессы.