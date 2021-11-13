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Мир постамериканской эпохи. Ростислав Ищенко

Мир постамериканской эпохи. Ростислав Ищенко

Сегодня мы находимся в уникальной ситуации - впервые в истории человечества распадается глобальная империя Человечество постоянно живёт в эпоху распада.

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Комментарии
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Владимир Щербина
Всё детально разложено, возражений нет. Поправочка: никаких как таковых "законов политики" не существует. Всё, что происходит - это работа Законов Диалектики. То, что мы наблюдаем на Западе - прям таки классическое проявление энтропии. Ужасная вещь доложу я вам: мало того, что обратного хода не имеет, так ещё и любые меры её остановить только ускоряют её процессы.
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1
13 час.
хохлошумер
Грамотно, однако!
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13 час.
Selim fon Horst
Думается мне, что Америка и Китай рухнут примерно друг за другом. На их остаточных элементах будет построен новый мир, Русский...
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1
7 час.

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