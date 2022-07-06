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Главы Минфина и Минздрава Британии ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном

Главы Минфина и Минздрава Британии ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном

Они объяснили своё решение «потерей доверия» к премьеру. фото: gov.uk Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку, выражая своё несогласие с методами руководства премьер-министра Бориса Джонсона.

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