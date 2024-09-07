В ФРГ подняли вопрос о предупреждении Украины перед атакой на «Северные потоки»

В ФРГ подняли вопрос о сообщении Украиной планов атаковать «Северные потоки» Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф поднял вопрос о том, сообщала ли Украина Германии о планах атаковать «Северные потоки» перед осуществлением соответствующих действий.