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Газета.ру

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ВС РФ ударами "Гераней" обесточили промышленные объекты в Сумской области

ВС РФ ударами "Гераней" обесточили промышленные объекты в Сумской области

Российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань" по электроподстанциям в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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