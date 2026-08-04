ВС РФ ударами "Гераней" обесточили промышленные объекты в Сумской области

Российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань" по электроподстанциям в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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