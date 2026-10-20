© Wikimedia Commons/Владимир Песня/РИА "Новости"Метрополитен Киева вновь остановил работу из-за отключения электроэнергии.
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