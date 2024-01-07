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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каземиро о Хейлунде: «Расмус может определить эпоху в «МЮ» с его амбициями. От него ждут, что он сразу забьет 30+ голов, но он еще молод, первый сезон в АПЛ – не нужно давить»

Каземиро о Хейлунде: «Расмус может определить эпоху в «МЮ» с его амбициями. От него ждут, что он сразу забьет 30+ голов, но он еще молод, первый сезон в АПЛ – не нужно давить»

«В конце концов, он всего лишь ребенок, не нужно сильно на него давить. Многие думают, что он должен сразу забить 30 голов и больше.

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