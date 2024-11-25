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На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну с возможным использованием ядерного оружия.

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Комментарии
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АндрейБорков
То есть, если Россия попадется в эту &quot;ловушку&quot; Жоры Бидона, то ей будет АЛЛЕС КАПУТ? А на этой УкРуине те, кто такое пишет и говорит ни чего не попутали? Если УкРуина, то есть с ее территории америкосы продолжат шмалять по России дальнобойными ракетами, то это пройдет так запросто и без последствий для америкосов? ЭТО ВРЯД ЛИ!!! Для начала, скорее всего наши херакнут предупредительным ракетным ударом куда-нибудь в сторну США, что бы там поняли, игрушки закончились. А если не поймут и продолжат, то актуальна станет песня &quot;МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН&quot;, и за океаном отсидеться не удастся, это уже гарантия. А укропитекам что остается писать? Всякую херню, что бы себя убогих постараться подбодрить.
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14 час.
федор
Ловушка рагуль, это то что по твоему образованию 404 будет прилетать намного больше и больнее. Утырок буржуйку уже подготовил ?
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10 час.

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