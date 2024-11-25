На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

АндрейБорков

То есть, если Россия попадется в эту "ловушку" Жоры Бидона, то ей будет АЛЛЕС КАПУТ? А на этой УкРуине те, кто такое пишет и говорит ни чего не попутали? Если УкРуина, то есть с ее территории америкосы продолжат шмалять по России дальнобойными ракетами, то это пройдет так запросто и без последствий для америкосов? ЭТО ВРЯД ЛИ!!! Для начала, скорее всего наши херакнут предупредительным ракетным ударом куда-нибудь в сторну США, что бы там поняли, игрушки закончились. А если не поймут и продолжат, то актуальна станет песня "МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН", и за океаном отсидеться не удастся, это уже гарантия. А укропитекам что остается писать? Всякую херню, что бы себя убогих постараться подбодрить.