Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну с возможным использованием ядерного оружия.
На Украине рассказали о ловушке Байдена для России
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АндрейБорков
То есть, если Россия попадется в эту "ловушку" Жоры Бидона, то ей будет АЛЛЕС КАПУТ? А на этой УкРуине те, кто такое пишет и говорит ни чего не попутали? Если УкРуина, то есть с ее территории америкосы продолжат шмалять по России дальнобойными ракетами, то это пройдет так запросто и без последствий для америкосов? ЭТО ВРЯД ЛИ!!! Для начала, скорее всего наши херакнут предупредительным ракетным ударом куда-нибудь в сторну США, что бы там поняли, игрушки закончились. А если не поймут и продолжат, то актуальна станет песня "МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН", и за океаном отсидеться не удастся, это уже гарантия. А укропитекам что остается писать? Всякую херню, что бы себя убогих постараться подбодрить.
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14 час.
федор
Ловушка рагуль, это то что по твоему образованию 404 будет прилетать намного больше и больнее. Утырок буржуйку уже подготовил ?
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10 час.
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