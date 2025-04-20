Заявления официальных представителей Еврокомиссии о праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют истинное отношение к малым странам-членам союза, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
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