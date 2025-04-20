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Кошмарное заявление европейских чиновников открыло глаза вообще всем

Кошмарное заявление европейских чиновников открыло глаза вообще всем

Заявления официальных представителей Еврокомиссии о праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют истинное отношение к малым странам-членам союза, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

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Комментарии
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Юна
Чего они хотят? От бессильной злобы бесятся? Они все знают, что была война; знают, что Красная армия  и СССР дошли до Берлина. Знают, что мы победили. От этого никуда не деться. Кто хочет, едут к нам, зачем угрожать?
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