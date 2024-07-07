Sohu: Китай удивлен отказом Путина передать Курильские острова Японии

МОСКВА, 7 июля, ФедералПресс. Владимир Путин отклонил предложение Японии о значительных инвестициях в развитие Дальнего Востока в обмен на передачу Курильских островов, что вызвало удивление и недоумение в Китае.
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