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Лукашенко сделал неожиданное заявление на день независимости Украины

Лукашенко сделал неожиданное заявление на день независимости Украины

Царьград Коллаж Царьграда Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил народ Украины с днём независимости и сделал заявление, которое на фоне нынешних отношений Минска и Киева звучит особенно неожиданно.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Грыгорыч говорит об отношениях норомально ориентированных народов, к чему неизбежно придем, когда выполним задачи Верховного. отношения уровня государств это другое.
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4 н.
s
sobering
Леонид
Каждый думает о своей стране и её будущем. Лукашенко же еще и хозяин грамотный.
Этот &quot;грамотный&quot; хуторянин должен России по самые уши и ещё просит и занимает. Мало того, он всегда мечтал стать царём Всея Руси. Да Бог не позволил и последовавший за этим  неожиданный ход Зюганова.
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4 н.
И
Иринушка
Андрей Ворожейкин
Наёмные менеджеры приходят и уходят, а жители остаются.
Это ты сейчас о семьях бандерья ? Кто нас всегда ненавидел и ненавидит.
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4 н.