Лукашенко сделал неожиданное заявление на день независимости Украины

Грыгорыч говорит об отношениях норомально ориентированных народов, к чему неизбежно придем, когда выполним задачи Верховного. отношения уровня государств это другое.

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sobering

Леонид Каждый думает о своей стране и её будущем. Лукашенко же еще и хозяин грамотный.

Этот "грамотный" хуторянин должен России по самые уши и ещё просит и занимает. Мало того, он всегда мечтал стать царём Всея Руси. Да Бог не позволил и последовавший за этим неожиданный ход Зюганова.