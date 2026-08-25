Царьград Коллаж Царьграда Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил народ Украины с днём независимости и сделал заявление, которое на фоне нынешних отношений Минска и Киева звучит особенно неожиданно.
Лукашенко сделал неожиданное заявление на день независимости Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
Грыгорыч говорит об отношениях норомально ориентированных народов, к чему неизбежно придем, когда выполним задачи Верховного. отношения уровня государств это другое.
Ответить
4 н.
s
sobering
Леонид
Каждый думает о своей стране и её будущем. Лукашенко же еще и хозяин грамотный.
Этот "грамотный" хуторянин должен России по самые уши и ещё просит и занимает. Мало того, он всегда мечтал стать царём Всея Руси. Да Бог не позволил и последовавший за этим неожиданный ход Зюганова.
Ответить
4 н.
И
Иринушка
Андрей Ворожейкин
Наёмные менеджеры приходят и уходят, а жители остаются.
Это ты сейчас о семьях бандерья ? Кто нас всегда ненавидел и ненавидит.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии